Государство приватизировало долю в «Союзмультфильме»

Государство осуществило акт приватизации АО «Киностудия “Союзмультфильм”. Доход от продажи доли составил значительную часть от общей реализации госимущества. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту поправок в закон о федеральном бюджете 2025 года.
Всего за 2024 год чистая выручка «Союзмультфильма» составила 170 миллионов рублей. Детали акта приватизации остаются неизвестными. Сделка, как подчеркивается в материале, «является непубличной».
Согласно тексту пояснительной записки, рост доходов от продажи государственного имущества на 1,12 миллиарда рублей связан, в большей степени, с приватизацией киностудии.
Тем временем в Москве расследуют дело экс-главы Совета судей Виктора Момотова. Оно связано с иском Генпрокуратуры. В соответствии с заявлением, требуется обратить в доход государства незаконно приобретенные активы экс-главы Совета судей.