Государство приватизировало долю в «Союзмультфильме»

Государство осуществило акт приватизации АО «Киностудия “Союзмультфильм”. Доход от продажи доли составил значительную часть от общей реализации госимущества. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту поправок в закон о федеральном бюджете 2025 года.