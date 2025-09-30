Врач рассказала, сколько сала можно есть в день

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врачи разрешают употреблять не более 20−30 граммов сала в день, если у человека отсутствуют заболевания печени, желчного пузыря и атеросклероз, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Марьинской амбулатории Красногорской больницы Юлия Сластен.
«Современные рекомендации врачей допускают употребление животных жиров, включая сало, но в ограниченных количествах — не более 20−30 граммов продукта в день. С уточнением, что это количество допустимо для взрослого человека при отсутствии заболеваний печени, желчного пузыря и выраженного атеросклероза. В таком количестве сало не принесет вреда, а напротив, обеспечит организм энергией и необходимыми жирными кислотами», — сказала Сластен.
Гастроэнтеролог предупредила, что детям до семи лет еще не желательно есть сало, а после этого возраста можно пробовать не более 10−15 граммов в день не чаще двух раз в неделю, лучше в виде тонкого ломтика с ржаным хлебом и свежими овощами.
«Кроме того, к салу лучше всего добавить овощи и продукты, богатые клетчаткой. Так жир усвоится легче и не будет перегружать пищеварительную систему», — отметила врач.
Польза сала, по словам специалиста, заключается в наличии жирорастворимых витаминов А, Е и D, которые играют роль антиоксидантов и поддерживают работу иммунной системы.
«С точки зрения пищевой ценности, в 100 граммах сала содержится около 770−800 килокалорий. Основу составляют насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, в том числе олеиновая, известная своим положительным влиянием на липидный обмен», — рассказала Сластен.
Однако, как отметила врач, чрезмерное употребление сала может повышать уровень холестерина и увеличивать риск атеросклероза.