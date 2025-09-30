В аэропорту Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Калуга (“Грабцево”). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Росавиации.
О временном закрытии воздушной гавани на приём и выпуск самолётов сообщалось в 1:39 по московскому времени. Тогда же ограничения на полёты были введены в аэропортах Краснодара и Ставрополя, которые до сих пор не возобновили работу в штатном режиме.
Ранее атака украинских БПЛА была отражена над территорией Белгородской области. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке. Возгорание ликвидировано пожарными расчётами.
