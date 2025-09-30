Ричмонд
В аэропорту Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

В калужском аэропорту «Грабцево» отменены ограничения на приём и выпуск самолётов, которые ранее вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Калуга (“Грабцево”). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Росавиации.

О временном закрытии воздушной гавани на приём и выпуск самолётов сообщалось в 1:39 по московскому времени. Тогда же ограничения на полёты были введены в аэропортах Краснодара и Ставрополя, которые до сих пор не возобновили работу в штатном режиме.

Ранее атака украинских БПЛА была отражена над территорией Белгородской области. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке. Возгорание ликвидировано пожарными расчётами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
