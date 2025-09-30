ВСУ атакуют Волгоград, работают расчёты ПВО

По словам местных жителей, около двух часов ночи и в 02:40 в небе над городом были слышны взрывы, а также видны вспышки. Очевидцы сообщают о серии из 5−7 взрывов на севере и юге города. На данный момент официальной информации о жертвах и разрушениях нет.