ВСУ атакуют Волгоград, работают расчёты ПВО

По словам местных жителей, около двух часов ночи и в 02:40 в небе над городом были слышны взрывы, а также видны вспышки. Очевидцы сообщают о серии из 5−7 взрывов на севере и юге города. На данный момент официальной информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее серия взрывов прозвучала над Белгородом. Украинские военные пытались атаковать город беспилотными летательными аппаратами типа «Дартс». В воздушном пространстве Белгорода уничтожили по меньшей мере четыре дрона ВСУ. Отмечается, что беспилотники летели в сторону местной ТЭЦ, но были сбиты силами противовоздушной обороны РФ. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
