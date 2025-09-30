Ричмонд
Эксперт научила, как избежать отказа в страховой выплате при заливе жилья

Иваткина: страховку при заливе квартиры выплатят при быстрой подаче документов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. При заливе квартиры важно грамотно оформить все документы, чтобы страховая компания выплатила возмещение, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Самое главное — действовать незамедлительно: перекрыть воду, предупредить соседей, вызвать аварийную службу из управляющей компании. Затем надо сразу же связаться со страховой компанией, чтобы не допустить просрочки уведомления.

«Например, вы сообщили в страховую через две недели, хотя в правилах четко указан срок в 3−5 дней. Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день», — советует она.

Затем нужно правильно составить акт о заливе, где важно указать, что вы приняли все меры для уменьшения ущерба. Сумма не должна быть завышена, и лучше иметь подтверждение, что дорогостоящие вещи в квартире действительно были.

Стандартный пакет документов для страховой, включает заявление о выплате, акт о заливе, паспорт, документы на квартиру и отчет оценщика при его наличии. Если все оформлено верно, выплата должна поступить на ваш счет через 20 рабочих дней, заключила Иваткина.