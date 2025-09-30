Во Владивостоке врачи спасли юношу, который сломал череп после ДТП на электросамокате

Во Владивостоке врачи спасли молодого человека после серьёзной аварии. ДТП произошло ночью в дождливую погоду: на мокром асфальте 18-летний парень на электросамокате не справился с управлением и на полном ходу врезался в автомобиль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Тысячекоечной больницы.
Полученные травмы были крайне тяжёлыми: ушиб головного мозга, переломы теменной и височной костей, перелом основания черепа. Открытый перелом правой голени со смещением, закрытый перелом кисти и множественные раны. Молодой человек поступил в больницу в критическом состоянии. Его жизнь висела на волоске.
Врачи оказали неотложную помощь: остановили кровотечение, провели противошоковую терапию и срочную нейрохирургическую операцию. Затем перелом ноги зафиксировали методом остеосинтеза — хирургическим способом соединения костей металлической конструкцией.
«Промедление могло стать фатальным — кровоизлияние в мозг способно привести к необратимым последствиям», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением.
Две недели пациент провёл в реанимации. После стабилизации состояния он был переведён в профильные отделения. Сейчас состояние улучшилось, но впереди длительный путь реабилитации и операция по восстановлению костей черепа — краниопластика с применением титановой пластины.
Напомним, в июне в Находке врачи спасли подростка с тяжёлой травмой головы после падения с электросамоката.