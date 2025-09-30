Во Владивостоке врачи спасли юношу, который сломал череп после ДТП на электросамокате

Во Владивостоке врачи спасли молодого человека после серьёзной аварии. ДТП произошло ночью в дождливую погоду: на мокром асфальте 18-летний парень на электросамокате не справился с управлением и на полном ходу врезался в автомобиль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Тысячекоечной больницы.