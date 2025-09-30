Ричмонд
Прямые рейсы из Новосибирска в Гоа возобновят с 1 октября

Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Прямые рейсы из Новосибирска в Гоа возобновят с 1 октября. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот» три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

— Это единственный прямой регулярный рейс, который выполняется из Новосибирска в Гоа, — добавили в пресс-службе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что авиасообщение с Индией было прервано из-за пандемии коронавируса.

— В 2023 году было открыто сообщение с Мьянмой, теперь возобновляется сообщение с Индией. Таким образом, регион имеет прямое сообщение со странами Бенгальского и Персидского заливов, — сказал он.