Прямые рейсы из Новосибирска в Гоа возобновят с 1 октября. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот» три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.