Россияне победили в медальном зачёте чемпионата мира по шахбоксу в Сербии

А ранее 15-летняя спортсменка из Нижегородской области получила полугодовую дисквалификацию за инцидент на турнире по настольному теннису в Чебоксарах. После проигрыша она швырнула ракетку, которая попала в голову 12-летней соперницы и другого участника соревнований.