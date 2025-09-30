Ричмонд
Россияне победили в медальном зачёте чемпионата мира по шахбоксу в Сербии

На чемпионате мира по шахбоксу в сербской Лознице сборная России завоевала наибольшее количество медалей — 29, из которых 15 оказались золотыми. На втором месте оказались американцы, на третьем — французы.

В соревновании приняли участие 176 атлетов из 17 стран. Российские участники поднимались на пьедестал под гимн страны во время церемонии награждения.

А ранее 15-летняя спортсменка из Нижегородской области получила полугодовую дисквалификацию за инцидент на турнире по настольному теннису в Чебоксарах. После проигрыша она швырнула ракетку, которая попала в голову 12-летней соперницы и другого участника соревнований.

