Назван размер прожиточного минимума в 2026 году: сколько он составит

Россиянам рассказали о прожиточном минимуме в 2026 году. Его размер, по официальным данным, будет равняться 18 939 рублям. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Государственной думы.
Соответствующие сведения приведены в проекте федерального бюджета. Согласно этой информации, прожиточный минимум вырастет на чуть более 1 200 рублей в сравнении с 2025 годом.
Однако следует отметить, что это значение — усредненный размер. У разных категорий россиян прожиточный минимум различается. Например, говорится в документе, для пенсионеров его размер в 2026 году составит 16 288 рублей. Для детей установлен прожиточный минимум в 18 371 рубль. Для всего трудоспособного населения значение повысится до 20 644 рублей.
Вместе с тем с 1 января 2026 года повысится средний размер страховых пенсий по старости. Его проиндексируют до 27,1 тысячи рублей. Согласно новой схеме, повышение произойдет 1 января, а не 1 февраля, как было ранее. Размер увеличения выплат будет выше уровня инфляции. Проиндексируют также и социальные пенсии. Надбавки начнут приходить с 1 апреля 2026 года. Размер повышения, как утвердили в Минтруде, составит 6,8%.
Следует ожидать и роста зарплат. Так, например, в 2026 году повысят оклады работникам бюджетных организаций. Их увеличат на 7,6%. Индексация коснется сотрудников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки. Помимо прочего, ожидается повышение зарплат в 2027 году. В отношении бюджетников планируется индексация на 8%.
В РФ также вырастут акцизы на алкоголь. В том числе, на пиво, вино и виды крепких спиртных напитков. В 2027 году акциз на пиво с крепостью от 0,5% до 8,6% составит 34 рубля за литр. Через год цена поднимется до 35 рублей. Для более крепкого пива, свыше 8,6%, ставка акциза в следующем году может достигнуть 62 рублей за литр. Кроме того, следует ожидать изменений акцизы на сидр, пуаре и медовуху. С 2026 года они могут увеличиться до 33 рублей за литр, а в 2027 году — до 34 рублей.