Назван размер прожиточного минимума в 2026 году: сколько он составит

В РФ также вырастут акцизы на алкоголь. В том числе, на пиво, вино и виды крепких спиртных напитков. В 2027 году акциз на пиво с крепостью от 0,5% до 8,6% составит 34 рубля за литр. Через год цена поднимется до 35 рублей. Для более крепкого пива, свыше 8,6%, ставка акциза в следующем году может достигнуть 62 рублей за литр. Кроме того, следует ожидать изменений акцизы на сидр, пуаре и медовуху. С 2026 года они могут увеличиться до 33 рублей за литр, а в 2027 году — до 34 рублей.