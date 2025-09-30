Сирены завоют по всему Хабаровскому краю 1 октября

— Дикторы сообщат, что в регионе проводится проверка системы оповещения. Затем в 10:40 запустят сирены, которые будут звучать до 5 минут. Их сигнал означает команду «Внимание всем!». Как только человек услышит сирену, ему необходимо включить телевизор или радио для того, чтобы прослушать полную информацию об угрозе, а также алгоритм действий. В тестовом варианте дикторы объявят, что проводится плановая проверка готовности системы оповещения населения и напомнят сохранять спокойствие, — объяснили в комитете правительства края по гражданской защите.