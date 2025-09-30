Главная набережная Комсомольска-на-Амуре обрела историческое имя

В Комсомольске-на-Амуре подвели итоги общественного голосования за название главной набережной. Всего в опросе приняли участие 3642 человека, в лонг-лист от жителей поступило 90 предложений.
В итоге в шорт-листе соревновались пять наименований, но победителем стала «Набережная Первостроителей», набравшая 8,3% голосов.
Как отмечает мэр города Дмитрий Заплутаев, именно это название символично для Комсомольска — города, который в 1930-е годы строили молодые энтузиасты со всей страны.
Теперь обновлённая набережная получит исторически значимое имя, которое будет напоминать горожанам и гостям о подвиге первых строителей, — сообщает Komsagram.