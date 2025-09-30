Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главная набережная Комсомольска-на-Амуре обрела историческое имя

Более 90 вариантов предложили жители, а победило исторически значимое название.

Источник: Соцсети

В Комсомольске-на-Амуре подвели итоги общественного голосования за название главной набережной. Всего в опросе приняли участие 3642 человека, в лонг-лист от жителей поступило 90 предложений.

В итоге в шорт-листе соревновались пять наименований, но победителем стала «Набережная Первостроителей», набравшая 8,3% голосов.

Как отмечает мэр города Дмитрий Заплутаев, именно это название символично для Комсомольска — города, который в 1930-е годы строили молодые энтузиасты со всей страны.

Теперь обновлённая набережная получит исторически значимое имя, которое будет напоминать горожанам и гостям о подвиге первых строителей, — сообщает Komsagram.