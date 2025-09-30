Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство войны США заключило контракт на производство БПЛА Coyote

По данным Reuters, договор заключён с компанией Raytheon.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон заключило контракт на пять миллиардов долларов на производство беспилотных летательных аппаратов Coyote, информирует Reuters.

По данным агентства, договор заключён с компанией Raytheon, которая является дочерним подразделением производителя орудия RTX Corporation. Реализация контракта запланирована на сентябрь 2033 года.

У беспилотника Coyote есть две модели: для поражения дронов противника, а также для работы в качестве постановщика помех, средства разведки, ретранслятора связи и аппарата для нанесения ударов по наземным целям.

Напомним, президент США Дональд Трамп указ о переименовании Минобороны Соединённых Штатов в Министерство войны.

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развёртывание БПЛА, пытаясь опередить Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.

Ранее Трамп заявил, что США изучают опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше