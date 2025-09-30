Министерство войны США заключило контракт на производство БПЛА Coyote

Пентагон заключило контракт на пять миллиардов долларов на производство беспилотных летательных аппаратов Coyote, информирует Reuters.
По данным агентства, договор заключён с компанией Raytheon, которая является дочерним подразделением производителя орудия RTX Corporation. Реализация контракта запланирована на сентябрь 2033 года.
У беспилотника Coyote есть две модели: для поражения дронов противника, а также для работы в качестве постановщика помех, средства разведки, ретранслятора связи и аппарата для нанесения ударов по наземным целям.
Напомним, президент США Дональд Трамп указ о переименовании Минобороны Соединённых Штатов в Министерство войны.
Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развёртывание БПЛА, пытаясь опередить Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.
Ранее Трамп заявил, что США изучают опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов на Украине.