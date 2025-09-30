Ричмонд
В России утвердили график роста зарплат бюджетников до 2028 года

Согласно проекту федерального бюджета на 2026−2028 годы, который правительство России внесло в Государственную думу, запланировано повышение оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Как выяснило РИА Новости из ознакомленных материалов, с 1 января 2026 года зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и науки планируется проиндексировать на 7,6%.

На следующий год, с 1 января 2027 года, для этих же категорий работников предусмотрена индексация на 8%. В 2028 году рост оплаты труда составит 7,3%. Соответствующие бюджетные ассигнования заложены в проект главного финансового документа страны.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали условия для выхода на пенсию на два года раньше.

