Финансист Родин оценил последствия повышения НДС для новосибирского бизнеса

Как заявил финансовый советник Алексей Родин изданию РИАМО, главной причиной предстоящего изменения ставки является рост дефицита государственного бюджета.
Согласно предварительным расчетам, рост НДС обеспечит федеральному бюджету дополнительные доходы в размере 1−2 триллионов рублей в год. Направлены эти средства будут, в первую очередь, на статьи расходов, связанные с обороной и безопасностью.
Эксперт уточнил, что повышение НДС коснётся почти всех товаров, за исключением социально значимых товаров и услуг, для которых действует льготное налогообложение.
По словам Родина, следствием повышения налога станет волна роста цен. Это скажется на инфляции, которая, по мнению специалиста, может увеличиться на 0,5−1,5% в годовом исчислении.
Кроме того, как добавил эксперт, снижение покупательной способности населения станет дополнительным негативным фактором для российского бизнеса.
