Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист Родин оценил последствия повышения НДС для новосибирского бизнеса

Планируемое повышение НДС до 22% способно создать серьёзные вызовы для российских предпринимателей. Оно затронет практически все товары.

Источник: Сиб.фм

Как заявил финансовый советник Алексей Родин изданию РИАМО, главной причиной предстоящего изменения ставки является рост дефицита государственного бюджета.

Согласно предварительным расчетам, рост НДС обеспечит федеральному бюджету дополнительные доходы в размере 1−2 триллионов рублей в год. Направлены эти средства будут, в первую очередь, на статьи расходов, связанные с обороной и безопасностью.

Эксперт уточнил, что повышение НДС коснётся почти всех товаров, за исключением социально значимых товаров и услуг, для которых действует льготное налогообложение.

По словам Родина, следствием повышения налога станет волна роста цен. Это скажется на инфляции, которая, по мнению специалиста, может увеличиться на 0,5−1,5% в годовом исчислении.

Кроме того, как добавил эксперт, снижение покупательной способности населения станет дополнительным негативным фактором для российского бизнеса.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 октября расширяется сфера действия системы «Честный знак». Теперь обязательной маркировке также подлежат некоторые строительные материалы.