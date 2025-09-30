Российское посольство в Мьянме разыскало похищенную гражданку РФ: ее вскоре вернут домой

Россиянка, похищенная в Таиланде, найдена. Ее обманным путем увезли для работы в мошеннических кол-центрах. Россиянку вскоре вернут домой. Об этом сообщили в консульском отделе посольства РФ в Мьянме.
Известно, что розыскным мероприятиям содействовали профильные органы Мьянмы. Совместно с представителями российского посольства, они предприняли шаги по установлению места нахождения девушки. В настоящий момент идет сбор документов для ее перемещения на Родину.
«Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, в которой оказалась гражданка Российской Федерации», — рассказали в консульском отделе диппредставительства.
Как уточняется, правительство иностранного государства находится в тесном контакте с властями Таиланда. Их совместная деятельность направлена на ликвидацию центров онлайн-мошенничества. Сейчас, пояснили в консульском отделе, они контролируются организованными преступными группировками.
«В ходе совместных операций удалось освободить порядка 10 тыс. граждан иностранных государств, которые обманным путем были вовлечены в работу в центрах кибермошенничества. Призываем российских граждан с осторожностью относиться к информации в сети интернет относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, бизнес администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда», — предупредили в посольстве РФ.
Россиянка приехала в Бангкок из Читы. Она намеревалась прилично заработать на модельном бизнесе. Однако по прибытии в Таиланд ее сразу увезли в секретный лагерь. Родственники девушки пояснили, что оказавшихся в рабстве заставляли заниматься мошенничеством. Пленники вымогали деньги. При отказе выполнять задания их били и запугивали продажей на органы.
Ранее стало известно о продаже в рабство 14-летней девочки. Пара из Индии дважды подвергла ребенка насилию. Супруги украли девочку и перепродавали. Всё произошло в штате Гуджарат. Ребенок два дня подвергался насилию, но в какой-то момент девочку решили отпустить.