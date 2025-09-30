Российское посольство в Мьянме разыскало похищенную гражданку РФ: ее вскоре вернут домой

Россиянка приехала в Бангкок из Читы. Она намеревалась прилично заработать на модельном бизнесе. Однако по прибытии в Таиланд ее сразу увезли в секретный лагерь. Родственники девушки пояснили, что оказавшихся в рабстве заставляли заниматься мошенничеством. Пленники вымогали деньги. При отказе выполнять задания их били и запугивали продажей на органы.