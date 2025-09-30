В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Сегодня мы отмечаем годовщину беспрецедентного по значимости и масштабам события — возвращения в состав страны четырех исконно русских регионов», — сказал глава края.
Он напомнил слова президента Владимира Путина о тяжелых условиях, в которых долгие годы жил Донбасс, и о решении жителей Новороссии остаться с Россией.
Дмитрий Демешин рассказал, что Хабаровский край оказывает помощь городу Дебальцево, над которым регион взял шефство. По его словам, до 2030 года здесь планируют восстановить больше 130 объектов — это школы, детские сады, дороги и жилые дома.
«Ежегодно дети из нашего города-побратима приезжают в край, чтобы отдохнуть, восстановить здоровье и укрепить дружбу между регионами», — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что бойцы из Хабаровского края участвуют в защите страны, и сравнил их стойкость с подвигами советских солдат во время Второй мировой войны.
В завершение губернатор поздравил жителей Хабаровского края, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с праздником.
«Мы — одна страна, мы — Россия! С Днем воссоединения!» — сказал Дмитрий Демешин.