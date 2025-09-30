Под Новосибирском мужчина спас мальчика и получил награду

26 сентября 2025 года произошел инцидент: семилетний мальчик, оставшись один в квартире, решил выбраться на улицу, чтобы поиграть в футбол с друзьями. Ребёнок попытался спуститься с балкона, но, повиснув на руках на высоте четвёртого этажа дома № 30 по улице Ленина, оказался в смертельно опасной ситуации — вернуться назад или спуститься вниз он уже не мог.
На помощь подоспел 38-летний сосед Максим Баронов, который оказался дома в обеденный перерыв. Не раздумывая, он перебрался со своего балкона на соседний, без страховки прошёл по узкому ограждению и сумел удержать мальчика, прижав его к стене, до приезда спасателей.
29 сентября на аппаратном совещании в администрации Бердска глава города Семён Лапицкий и председатель Совета депутатов Владимир Голубев вручили Максиму Баронову благодарственное письмо. Награда была вручена за проявленное мужество, решительность и активную гражданскую позицию.
«Восхищаюсь мужеством Максима Владимировича, не каждый решится ценой своей жизни спасти чужую. Такие отважные люди — гордость для нашего города!» — подчеркнул Семён Лапицкий.
Собравшиеся встретили слова главы города громкими аплодисментами, выразив признательность и восхищение смелостью Максима Баронова.