Под Новосибирском мужчина спас мальчика и получил награду

26 сентября 2025 года произошел инцидент: семилетний мальчик, оставшись один в квартире, решил выбраться на улицу, чтобы поиграть в футбол с друзьями. Ребёнок попытался спуститься с балкона, но, повиснув на руках на высоте четвёртого этажа дома № 30 по улице Ленина, оказался в смертельно опасной ситуации — вернуться назад или спуститься вниз он уже не мог.