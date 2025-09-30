Во Владивостоке подготовились к отопительному сезону более чем на 90%

Владивосток готов к отопительному сезону 2025−2026 годов более чем на 90%. Об этом сообщил заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский в ходе пресс-конференции, посвящённой подготовке к зимнему периоду.
По его словам, в текущем году специалисты ремонтировали свыше 24 километров тепловых сетей, из которых по 20 километрам работы завершены, а на четырёх находятся на финальной стадии. Особое внимание уделено проектированию ремонтных работ на последующие годы, что позволит оперативно привлекать финансирование из федерального и краевого бюджетов.
В пресс-конференции также приняли участие первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Сергей Попов, заместитель директора по теплоснабжению СП «Приморские тепловые сети» Василий Гордиенко и руководитель КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич. Они подчеркнули, что ремонтная кампания стартовала ещё в начале лета и охватила ключевые объекты инфраструктуры.
На ТЭЦ-1 была полностью заменена система релейной защиты и автоматики, что повысит надёжность энергоснабжения. Плановая перекладка теплотрасс велась на улице Бестужева, где заменили 300 метров трубопровода на улице Жигура, а на Сафонова капитально отремонтировали 700 метров. Дополнительно проведена замена участка теплотрассы протяжённостью 360 метров на Фадеева и обновлено 95 метров на Семёновской.
Специалисты «Приморских тепловых сетей» (структура АО «Дальневосточная генерирующая компания») продолжают реализацию летней ремонтной программы, включающей гидравлические испытания и устранение выявленных дефектов.
Роман Чернявский отметил, что власти и энергетические компании работают в тесном взаимодействии, имея общие цели по обеспечению надёжного теплоснабжения. Он обратился к жителям с просьбой проявлять понимание к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами, поскольку эти меры направлены на предотвращение аварий и обеспечение стабильной подачи тепла в течение зимы.
Сергей Попов добавил, что, несмотря на высокую степень готовности, начало отопительного сезона откладывается из-за аномально тёплой погоды. По действующим нормативам, подача тепла начинается только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не превышает +8 градусов. В настоящее время температурный режим в регионе остаётся выше этого порога, включая северные районы края.
Министерство ЖКХ края с 1 октября начнёт ежедневный мониторинг погодных условий совместно с Примгидрометом для оперативного принятия решения о запуске отопления.