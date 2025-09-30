Во Владивостоке подготовились к отопительному сезону более чем на 90%

По его словам, в текущем году специалисты ремонтировали свыше 24 километров тепловых сетей, из которых по 20 километрам работы завершены, а на четырёх находятся на финальной стадии. Особое внимание уделено проектированию ремонтных работ на последующие годы, что позволит оперативно привлекать финансирование из федерального и краевого бюджетов.