Перерыв на спорт: В России предложили ввести «Час здоровья» на рабочем месте с сохранением зарплаты

А ранее юрист высказала мнение, что переход России на четырёхдневную рабочую неделю может быть реализован в формате неполного или сокращённого рабочего времени. Выбор способа оформления напрямую повлияет на размер оплаты труда. При неполном рабочем времени заработная плата будет начисляться пропорционально отработанным часам, то есть за 20 часов вместо 40 сотрудник получит лишь половину оклада. В то же время режим сокращённой недели обязывает работодателя выплачивать полную зарплату, даже если фактическое количество отработанных часов уменьшилось.