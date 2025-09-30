В России начнут сажать в самолет и поезд по биометрии

Внедрение биометрических технологий в транспортной сфере России началось с запуска систем оплаты проезда в большинстве метрополитенов страны, где уже ведется тестирование в Санкт-Петербурге и Новосибирске. С 1 сентября 2025 года разрешено использовать биометрию для покупки билетов и посадки на поезда дальнего следования, а сейчас технология проходит испытания и на железнодорожном, и на авиационном транспорте. Эти меры стали следующим этапом развития биометрических сервисов после запуска выездной регистрации подтвержденной биометрии.