В России начнут сажать в самолет и поезд по биометрии

В поезда и самолеты можно будет попасть по биометрии.

В России в ближайшее время начнутся реальные испытания систем посадки пассажиров в поезда и самолеты по биометрическим данным. Об этом сообщает Минтранс РФ. Ведомство уточнило, что при успешных результатах тестов технология может быть внедрена поэтапно на отдельных маршрутах железнодорожного и авиационного транспорта.

«В ближайшее время запланированы полевые испытания биометрических систем на авиа- и железнодорожном транспорте. При положительных результатах возможна поэтапная реализация посадки по биометрии на отдельных маршрутах и направлениях», — сообщили в Минтрансе РФ, отвечая на запрос РИА Новости. В отношении авиационной отрасли потребуется доработать нормативные акты и подтвердить соответствие технологий требованиям безопасности и защиты персональных данных. Поэтому внедрение биометрии на авиарейсах будет идти постепенно.

Постановление правительства, официально разрешающее посадку в поезд по биометрии при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. В компании РЖД сообщили, что сейчас готовят нормативную базу и разрабатывают необходимые технические решения для отрасли. После урегулирования юридических и технических вопросов технология будет апробирована на одном из маршрутов. По итогам тестирования примут решение о дальнейшем расширении опции.

Внедрение биометрических технологий в транспортной сфере России началось с запуска систем оплаты проезда в большинстве метрополитенов страны, где уже ведется тестирование в Санкт-Петербурге и Новосибирске. С 1 сентября 2025 года разрешено использовать биометрию для покупки билетов и посадки на поезда дальнего следования, а сейчас технология проходит испытания и на железнодорожном, и на авиационном транспорте. Эти меры стали следующим этапом развития биометрических сервисов после запуска выездной регистрации подтвержденной биометрии.