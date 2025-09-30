Россиян предостерегли от задержек по передаче показателей счетчиков: чем это обернется

«Действующее законодательство четко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов», — пояснил Александр Якубовский.