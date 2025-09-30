Ричмонд
Россиян предостерегли от задержек по передаче показателей счетчиков: чем это обернется

Депутат Якубовский предупредил о переплатах из-за задержек передачи данных ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам следует внимательнее следить за сроками передачи показаний счетчиков ЖКХ. Если допустить просрочку, будут последствия. Задержка по передаче показателей счетчиков обернется переплатами. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский в диалоге с РИА Новости.

Парламентарий заметил, что жители имеют право на перерасчет. Однако изначально показания всё-таки необходимо вовремя передать, а позже УК обязуются скорректировать начисления.

«Действующее законодательство четко определяет порядок начислений. В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов», — пояснил Александр Якубовский.

Тем временем в Госдуме предложили официально утвердить 31 декабря выходным днем. Это можно сделать с помощью переноса праздничного дня с января.