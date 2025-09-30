Иркутяне стали увлекаться вертикальными короткими сериалами

В пресс-службе МегаФона подтвердили, что вертикальные сериалы у дальневосточников стремительно набирают популярность в этом году. С января трафик на такой развлекательный контент увеличился в 23 раза. Сериалы нового формата особенно популярны в Забайкалье (18% тематического трафика на Дальнем Востоке), Амурской области и Приморском крае, доля каждого региона составила по 16%. Не исключено, что на высокий интерес в этих регионах повлияла близость к Китаю, стране, где этот формат появился. Меньше короткими вертикальными сериалами интересуются жители Магадана, Камчатки, ЕАО и Сахалина, доля каждого региона не превышает 4% в общем дальневосточном объеме трафика.