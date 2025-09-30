Психолог назвала три эффективных способа быстро успокоиться при тревоге

Сегодня тревога и стресс стали для многих привычным фоном. Новости, быстрый ритм жизни и постоянные переживания заставляют организм остро реагировать. Психолог Ольга Романив рассказала KP.RU о трех упражнениях, чтобы быстро успокоиться, если зашкаливает тревога.
— В состоянии стресса и во время панической атаки мы сталкиваемся, как правило. с учащенным сердцебиением. Чтобы переключиться в режим «спокойствия» нам необходимо задействовать парасимпатическую нервную систему, то есть перейти на глубокое дыхание, — поделилась специалист.
Один из простых способов — дыхание животом. Нужно делать медленный вдох, начиная снизу, как бы наполняя воздухом живот, затем легкие, и только после — поднимать плечи. Выдыхать стоит чуть дольше, чем вдыхать. Пара таких циклов помогает снизить тревожность.
Также эффективно дыхание с задержкой — метод «4−7−8». Вдохните, выдохните на счет четыре, задержите дыхание на счет семь и снова вдохните на счет восемь. Такой ритм позволяет расслабиться и отвлечься от тревожных мыслей.
Эксперт посоветовала еще одну технику — дыхание в такт мыслям. Достаточно сосредоточиться на процессе вдоха и выдоха, не думая о тревоге. А если стресс стал постоянным спутником, психолог порекомендовала не откладывать визит к специалисту, чтобы исключить возможные медицинские причины.