Государство продало «Союзмультфильм» за 1,12 миллиарда рублей

Ранее «Союзмультфильм» проиграл суд в США по делу о правах на использование образов персонажей мультфильма «Чебурашка». В постановлении сказано, что киностудия нарушила соглашение. «Союзмультфильм» предоставил право на реализацию игрушек другой компании, хотя до этого американская компания выкупила такую возможность за 60 тысяч долларов.