Государство продало «Союзмультфильм» за 1,12 миллиарда рублей

Государство продало свою долю в киностудии «Союзмультфильм» за 1,12 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в закон о бюджете на 2025 год.
Согласно документу, поступления от продажи федеральной собственности увеличатся на указанную сумму, что в основном связано с приватизацией акционерного общества «Киностудия “Союзмультфильм”». Представители киностудии подтвердили факт продажи, однако детали сделки не раскрываются в связи с условиями конфиденциальности, передает РБК.
«Союзмультфильм» — советская и российская государственная киностудия, основанная 10 июня 1936 года.
Ранее «Союзмультфильм» проиграл суд в США по делу о правах на использование образов персонажей мультфильма «Чебурашка». В постановлении сказано, что киностудия нарушила соглашение. «Союзмультфильм» предоставил право на реализацию игрушек другой компании, хотя до этого американская компания выкупила такую возможность за 60 тысяч долларов.
В мае Мещанский районный суд Москвы в понедельник, 26 мая, отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Центральному банку РФ о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане», с которым банк выпустил монеты.