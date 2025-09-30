На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

В июле 2025 года на Камчатке уже фиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,9, после которого было отмечено усиление вулканической активности и объявлена угроза цунами. Тогда же извержения сопровождались выбросами пепла из других крупных вулканов полуострова, в том числе Ключевского. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки и повышенная активность вулканов могут сохраняться в регионе еще несколько месяцев.