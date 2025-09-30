На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

На Камчатке проснулся вулкан.
На Камчатке 30 сентября зафиксирован выброс пепла из вулкана Шивелуч на высоту до 3,7 километра. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. По данным ведомства, пепловый шлейф движется в восток-юго-восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути жилых населенных пунктов нет.
«Пепловый выброс из вулкана Шивелуч произошел днем 30 сентября. Высота пеплового столба — до 3 700 метров. Шлейф распространяется в восток-юго-восточном направлении в сторону Берингова моря, на его пути населенных пунктов нет. Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону в telegram-канале.
Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки, его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Вулкан состоит из древней кальдеры, массива Старый Шивелуч и действующего Молодого Шивелуча. Он расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
В июле 2025 года на Камчатке уже фиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,9, после которого было отмечено усиление вулканической активности и объявлена угроза цунами. Тогда же извержения сопровождались выбросами пепла из других крупных вулканов полуострова, в том числе Ключевского. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки и повышенная активность вулканов могут сохраняться в регионе еще несколько месяцев.