Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в последний день сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 30 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Источник: Getty Images

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью температура снизится до −3 градусов. Скорость ветра — 5,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается пасмурная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +23 градусов, ночью опустятся до +11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.