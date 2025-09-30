Уиткофф: реализация плана по Газе может повлиять на конфликт на Украине

Реализация плана президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Газе «может создать импульс», который оказать влияние на урегулирование конфликта на Украине, заявил Стив Уиткофф.
«Президент Трамп хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока, это может даже распространиться на Россию и Украину», — сказал он в разговоре с телеканалом Fox News.
Спецпосланник Трампа отметил, что инициативу американского лидера поддерживают и государства Персидского залива, и страны ЕС.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Израиль близки к договорённостям по Газе. При этом в настоящее время движение ХАМАС не дало согласие.