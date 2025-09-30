Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: реализация плана по Газе может повлиять на конфликт на Украине

Инициативу Трампа поддерживают и государства Персидского залива, и страны ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Реализация плана президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Газе «может создать импульс», который оказать влияние на урегулирование конфликта на Украине, заявил Стив Уиткофф.

«Президент Трамп хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока, это может даже распространиться на Россию и Украину», — сказал он в разговоре с телеканалом Fox News.

Спецпосланник Трампа отметил, что инициативу американского лидера поддерживают и государства Персидского залива, и страны ЕС.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Израиль близки к договорённостям по Газе. При этом в настоящее время движение ХАМАС не дало согласие.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше