Певица Слава слегла с недомоганием вместе с дочерью Антониной

А ранее исполнительница хита «Розовый фламинго» Алёна Свиридова рассказала, в чём заключается секрет её привлекательности. По её мнению, важными являются две вещи: физическое и ментальное здоровье. Артистка призналась, что в целом не является любительницей вредной еды. Единственным исключением, которое она позволяет себе крайне редко и с чувством вины, она назвала кукурузные чипсы начос.