Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Слава слегла с недомоганием вместе с дочерью Антониной

Певица Анастасия Сланевская (Слава) вместе с младшей дочерью Антониной слегла с болезнью. Она опубликовала в соцсетях фото экспресс-теста на коронавирус, пользователи обратили внимание, что результат отрицательный.

Из-за недомогания певица отменила участие в съёмках программы Бориса Корчевникова. Она отметила, что из-за вынужденного перерыва смогла остаться дома и провести время с дочерью.

«Окрашивание тестовой области напротив “С” — контрольная зона, “S” — ковид, “А” — антиген вирус гриппа типа А, “В” — антиген вируса гриппа типа В, у вас, согласно тесту, отрицательный результат на ковид и грипп», — написал один из подписчиков.

А ранее исполнительница хита «Розовый фламинго» Алёна Свиридова рассказала, в чём заключается секрет её привлекательности. По её мнению, важными являются две вещи: физическое и ментальное здоровье. Артистка призналась, что в целом не является любительницей вредной еды. Единственным исключением, которое она позволяет себе крайне редко и с чувством вины, она назвала кукурузные чипсы начос.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.