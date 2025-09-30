Певица Слава слегла с недомоганием вместе с дочерью Антониной

Из-за недомогания певица отменила участие в съёмках программы Бориса Корчевникова. Она отметила, что из-за вынужденного перерыва смогла остаться дома и провести время с дочерью.
«Окрашивание тестовой области напротив “С” — контрольная зона, “S” — ковид, “А” — антиген вирус гриппа типа А, “В” — антиген вируса гриппа типа В, у вас, согласно тесту, отрицательный результат на ковид и грипп», — написал один из подписчиков.
А ранее исполнительница хита «Розовый фламинго» Алёна Свиридова рассказала, в чём заключается секрет её привлекательности. По её мнению, важными являются две вещи: физическое и ментальное здоровье. Артистка призналась, что в целом не является любительницей вредной еды. Единственным исключением, которое она позволяет себе крайне редко и с чувством вины, она назвала кукурузные чипсы начос.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.