В ГД предложили отменить утильсбор для некоторых автомобилей

Инициатива предполагает расширение списка транспортных средств, которые освобождаются от уплаты сбора. Сейчас в этот перечень входят автомобили, принадлежащие участникам госпрограммы по переселению, дипломатам, а также машины старше 30 лет. Депутаты предлагают добавить к этому списку транспортные средства, которые ввозятся в Россию не для продажи, а под таможенные процедуры «таможенного склада», «свободного склада» или «переработки на таможенной территории».