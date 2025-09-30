В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с «подарками» на день рождения

«В качестве решения предлагаю обсудить внедрение обязательной верификации служб доставки через единую систему. В частности, можно создать централизованную базу данных легальных служб доставки. И установить проверку личности курьеров. Например, как в службах такси — видно фото, имя, номер телефона. Важно, чтобы курьеры проходили верификацию личности через государственные сервисы», — считает она.