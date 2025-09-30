В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с «подарками» на день рождения

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, отмечающих день рождения: злоумышленники представляются курьерами, доставляющими подарок, и добиваются отправки СМС-кода, после чего опустошают банковский счет жертвы, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
«В России активизировались телефонные мошенники, которые используют очень изощренный способ обмана. Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян. Звонят с самого утра, представляясь курьерами. Говорят о якобы заказанном подарке. Выманивают паспортные данные и адрес. Добиваются отправки СМС-кода. Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счет», — рассказала Лантратова.
Она напомнила о похожей схеме мошенничества с доставкой цветов. По словам политика, в таких случаях не все граждане могут сразу понять, что звонят мошенники.
«Тем более в свой день рождения, когда человек принимает поздравления, подарки, он счастлив и расслаблен», — добавила Лантратова.
Рост числа мошеннических схем с участием подставных курьеров, по мнению депутата, требует системного решения, ведь безопасность граждан должна быть обеспечена на законодательном уровне.
«В качестве решения предлагаю обсудить внедрение обязательной верификации служб доставки через единую систему. В частности, можно создать централизованную базу данных легальных служб доставки. И установить проверку личности курьеров. Например, как в службах такси — видно фото, имя, номер телефона. Важно, чтобы курьеры проходили верификацию личности через государственные сервисы», — считает она.
Лантратова выразила уверенность в том, что это сразу же резко снизит число мошеннических схем с участием курьеров, повысит качество доставки и создаст прозрачный рынок курьерских услуг.