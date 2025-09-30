В Красноярске завершается благоустройство территории стадиона и крытого манежа «Ротор»

Объект построен за счет средств городского бюджета по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Во время посещения стадиона к нему обратился папа одного из воспитанников спортшколы «Рассвет» с просьбой о возведении крытого манежа для занятий футболом, так как зимой ребята были вынуждены тренироваться на площадках других школ. Манеж построили меньше чем за год.