В Красноярске завершается благоустройство территории стадиона и крытого манежа «Ротор»

Заниматься в крытом манеже с искусственным газоном смогут 350 юных спортсменов. Для будущих звезд футбола сделали раздевалки, душевые, гардероб, отмечает пресс-служба мэрии.
Объект построен за счет средств городского бюджета по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Во время посещения стадиона к нему обратился папа одного из воспитанников спортшколы «Рассвет» с просьбой о возведении крытого манежа для занятий футболом, так как зимой ребята были вынуждены тренироваться на площадках других школ. Манеж построили меньше чем за год.
Теперь соревнования районного и городского уровней здесь будут проводить круглогодично. В ближайшее время стадион станет центром притяжения жителей микрорайона Солнечный всех возрастов. Праздничный фестиваль футбола, посвященный официальному открытию манежа, запланирован на октябрь.
Финалом благоустройства спортивного объекта стала высадка 26 яблонь-крупномеров на прилегающей к манежу территории. Участие в мероприятии приняли юные футболисты, тренеры, представители администрации города, депутаты Красноярского городского Совета и Законодательного Собрания Красноярского края.
«Раньше здесь были только футбольные поля, а теперь целый спортивный кластер, который совсем скоро распахнет свои двери для будущих чемпионов. Планируется, что по соседству с манежем появится еще и ледовая арена», — прокомментировал заместитель руководителя департамента социального развития администрации города Андрей Сигида.