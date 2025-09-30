Командир роты Заморин ликвидировал пять солдат ВСУ

Российский военнослужащий Максим Заморин, командуя штурмовой ротой, лично уничтожил пять солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что младший лейтенант Заморин изучил местность и спланировал безопасный маршрут. Военные выполняли задачу по обороне опорника.
«Проинструктировав личный состав, он лично выдвинулся к назначенной точке. Достигнув позиции, рота заняла оборонительные позиции. Через несколько часов противник предпринял попытку вернуть ранее утерянные позиции. Офицер отдал приказ открыть огонь и подавить вражескую группу», — говорится в сообщении.
Штурмовики ликвидировали до 20 украинских военных, в ходе боя младший лейтенант лично уничтожил пятерых солдат ВСУ.
«Под руководством младшего лейтенанта, проявившего профессионализм и личную отвагу, мотострелковая рота не только закрепилась на ключевой позиции, но и успешно отразила контратаку противника», — подчеркнули в МО.
Ранее сообщалось, что младший сержант Яков Козловский во время штурма опорного пункта Вооружённых сил Украины спас двух раненых сослуживцев.