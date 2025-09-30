12 рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево 30 сентября

Сразу 12 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 30 сентября. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, в Новосибирск с опозданием прилетят рейсы из московского Шереметьево, Якутска, Талакана, Иркутска, Нижневартовска, Норильска, Южно-Сахалинска, Антальи, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и два из Сочи. Минимальное время задержки составляет 6 минут, максимальное — 3 часа 20 минут.
На вылет задержек нет. Отмененных рейсов тоже пока не наблюдается.