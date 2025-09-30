В суде вынесли решение по делу бросившего ребенка на пол в Шереметьево Витикова

В СИЗО также отправили жителя Санкт-Петербурга Алекса-Владимира Нойманна, подозреваемого в производстве и продаже суррогатного алкоголя. Из-за его распространения погибли 33 человека. Подозреваемый останется под стражей до 23 ноября. Расследование по этому делу продолжается.