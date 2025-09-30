В суде вынесли решение по делу бросившего ребенка на пол в Шереметьево Витикова

Суд в Химках объявил решение по делу Владимира Витикова, который бросил на пол ребенка. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Суд продлил арест Владимира Витикова до октября, сообщает РИА Новости.
Задержанный останется под стражей до 24 октября. Об этом гласят данные Химкинского городского суда. Стоит напомнить, что Владимир Витиков признал вину и раскаялся в содеянном.
«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в материалах по делу.
В СИЗО также отправили жителя Санкт-Петербурга Алекса-Владимира Нойманна, подозреваемого в производстве и продаже суррогатного алкоголя. Из-за его распространения погибли 33 человека. Подозреваемый останется под стражей до 23 ноября. Расследование по этому делу продолжается.