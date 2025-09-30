Спецпосланник Трампа по Украине и Газе может покинуть пост к концу года

Кроме того, бывшая вице-президент США Камала Харрис выпустила мемуары о президентских выборах 2024 года, в рамках которых была вынуждена сменить экс-лидера страны Джо Байдена за 107 дней до голосования: в книге «107 дней» Харрис откровенно рассказала об этом периоде. Харрис сообщила, что ее часто отодвигали на второй план. По ее словам, команда Байдена не понимала, что успех Камалы на посту вице-президента был жизненно важен для Демократической партии.