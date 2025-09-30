Спецпосланник Трампа по Украине и Газе может покинуть пост к концу года

Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа к концу этого года. Об этом пишет газета Times of Israel, ссылаясь на неназванного чиновника США.
Уиткофф курировал усилия США по мирному урегулированию конфликтов в Украине и Газе. По данным источников, его возможный уход связан с приближением прорыва в военном конфликте в Газе, говорится в сообщении.
Кроме того, бывшая вице-президент США Камала Харрис выпустила мемуары о президентских выборах 2024 года, в рамках которых была вынуждена сменить экс-лидера страны Джо Байдена за 107 дней до голосования: в книге «107 дней» Харрис откровенно рассказала об этом периоде. Харрис сообщила, что ее часто отодвигали на второй план. По ее словам, команда Байдена не понимала, что успех Камалы на посту вице-президента был жизненно важен для Демократической партии.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября (в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени) 2024 года. Основными кандидатами на них были экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешний вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Победу на них одержал республиканец.