Песков объяснил, почему Путин не пользуется соцсетями

Песков пояснил, что присутствие президента РФ в соцсетях обеспечивает его администрация.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин не пользуется социальными сетями, поскольку, как он сам отмечал, «это не его», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, собирается ли глава государства завести собственные соцсети.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует (заводить — прим. ред.), он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это всё обеспечивает», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Официальные страницы Кремля, где регулярно публикуются новости о деятельности российского лидера, ведутся в соцсети «Вконтакте», мессенджерах Max и Telegram.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что редко использует гаджеты. Песков в беседе с aif.ru уточнял, что российский лидер знакомится с происходящим в социальных сетях с помощью дайджестов, которые подготавливает администрация президента. Кроме того, о событиях, которые освещаются в соцсетях, Путину рассказывают его родные и близкие.

