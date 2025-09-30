Сборщиков дикоросов в Хабаровском крае предупредили, за что может грозить штраф

Дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена продолжают заготавливать жители Хабаровского края, чему как раз благоволит установившаяся теплая погода. Как объяснили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, собирать лесные ресурсы для собственных нужд граждане могут на вполне законных основаниях, главное, чтобы растения не были краснокнижными, или сам человек не находился на землях особо охраняемых природных территорий.
Также для некоторых дикоросов существуют сроки сбора (например, объявленные даты заготовки кедрового ореха), а еще есть нормы — в каком объеме можно собрать тот или иной вид растения (подробнее указано в краевом постановлении «О способах, объемах изъятия и сроках сбора и заготовки гражданами дикорастущих ягод, плодов и лекарственных растений для собственных нужд на территории Хабаровского края»). Иначе за нарушения может грозить наказание.
— Размер штрафа (согласно статьи 8.26. «Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов») для граждан составляет от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц — от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Также человек может быть привлечен к уголовной ответственности за сбор лесных ресурсов, занесенных в Красную книгу, или за повреждение деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста, — предупредили специалисты профильного ведомства.
Контролируют сбор государственные инспекторы и сотрудники лесничеств. Эксперты советуют — лучше собирать столько ягод и грибов, сколько человеку необходимо для личных нужд, потому как лесное законодательство не предусматривает возможность реализации добытых в лесу объемов.
— Лесное законодательство разделяет предпринимательскую деятельность и собственные нужды граждан, — подчеркивают в министерстве. — Однако Налоговый кодекс РФ допускает возможность реализации гражданами излишек продукции (например, выращенной на даче).
Так, допустим, лишнее можно сдать коммерсантам. А для того, чтобы самостоятельно заготавливать и затем продавать лесные дары, то есть вести предпринимательскую деятельность, нужно оформить договор аренды лесного участка, пройти аукцион.
— Заявитель вправе сам сформировать лесной участок для заготовки пищевых лесных ресурсов (самостоятельно или через организации, оказывающие такие услуги), после чего ему необходимо обратиться в министерство с заявлением о выставлении лесного участка на аукцион, — объясняют специалисты.
При выделении участка учитываются определенные требования, Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Так, в регламентах лесничеств установлены места, где допускается использование лесов для заготовки дикоросов, или не допускается (на особо охраняемых природных территориях: заповедники, заказники).
— На территории Хабаровского края в аренду для заготовки пищевых лесных ресурсов в аренду предоставлено 10 лесных участков, то есть составлено 10 договоров аренды. Эта площадь составляет 181 788 га. География предоставленных в аренду участков достаточно обширна: это Амурский, Бикинский, Вяземский, Нанайский, Хабаровский районы, а также район имени Лазо и район имени Полины Осипенко.