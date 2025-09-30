Сборщиков дикоросов в Хабаровском крае предупредили, за что может грозить штраф

— Размер штрафа (согласно статьи 8.26. «Самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов») для граждан составляет от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц — от одной до двух тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Также человек может быть привлечен к уголовной ответственности за сбор лесных ресурсов, занесенных в Красную книгу, или за повреждение деревьев, кустарников и лиан до степени прекращения роста, — предупредили специалисты профильного ведомства.