Москва и три региона РФ начали переход на выдачу только электронных повесток

В нескольких субъектах России вскоре состоится переход на выдачу электронных повесток. Так, в ходе осенней призывной кампании соответствующие меры примут в Москве, Сахалинской и Рязанской областях, а также в Марий Эл. Такими данными поделился глава Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский в беседе с газетой «Красная звезда».