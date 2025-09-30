Москва и три региона РФ начали переход на выдачу только электронных повесток

В нескольких субъектах России вскоре состоится переход на выдачу электронных повесток. Так, в ходе осенней призывной кампании соответствующие меры примут в Москве, Сахалинской и Рязанской областях, а также в Марий Эл. Такими данными поделился глава Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский в беседе с газетой «Красная звезда».
Генерал-полковник пояснил, что в случае неявки по неуважительной причине в отношении гражданина применят ограничительные меры. Их снимут, если ситуация исправится.
«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными, получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — подытожил Евгений Бурдинский.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов приказал начать осеннюю призывную кампанию. Она будет длиться до декабря 2025 года. Под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет в соответствии с законом.