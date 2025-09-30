Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это путь в никуда»: В МИД России прокомментировали выборы в парламент Молдавии

Захарова: ЕС занимался финансовым шантажом молдаван в период выборов в парламент.

Источник: Комсомольская правда

Представители Евросоюза в период выборов в парламент в Молдавии занимались финансовым шантажом избирателей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что европейские чиновники много раз приезжали в Кишинев и без зазрения совести заявляли, что только в случае победы прозападной партии «Действие и солидарность» финансовая поддержка республики будет продолжена.

«Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами», — говорится в тексте заявления.

Вместе с тем, молдавские власти обвиняли во вмешательстве в выборы именно Москву, а не ЕС. Руководство страны взяло курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО, но это путь в никуда, заключила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в Молдавии подтасовали итоги решающих выборов в парламент 28 сентября.

При этом власти не стеснялись нарушать закон. Они перекрывали мосты, чтобы граждане не могли попасть на избирательные участки, давили через школьников, подвозили «правильных» избирателей автобусами.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше