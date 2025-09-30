«Это путь в никуда»: В МИД России прокомментировали выборы в парламент Молдавии

Она отметила, что европейские чиновники много раз приезжали в Кишинев и без зазрения совести заявляли, что только в случае победы прозападной партии «Действие и солидарность» финансовая поддержка республики будет продолжена.
«Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами», — говорится в тексте заявления.
Вместе с тем, молдавские власти обвиняли во вмешательстве в выборы именно Москву, а не ЕС. Руководство страны взяло курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО, но это путь в никуда, заключила Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что в Молдавии подтасовали итоги решающих выборов в парламент 28 сентября.
При этом власти не стеснялись нарушать закон. Они перекрывали мосты, чтобы граждане не могли попасть на избирательные участки, давили через школьников, подвозили «правильных» избирателей автобусами.