Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в Венесуэле при нападении США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооружённого нападения со стороны Соединённых Штатов, заявила вице-президент республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
«Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики», — сказала она.
Родригес отметила, что документ «немедленно вступит в силу», если американские военные решатся «совершить агрессию против Венесуэлы».
По её словам, США планируют завладеть природными ресурсами, а частности, речь идёт о запасах нефти.
Напомним, Мадуро обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».
Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками.