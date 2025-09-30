Ричмонд
Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении в Венесуэле при нападении США

В Венесуэле уточнили, что США планируют завладеть природными ресурсами.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльский лидер Николас Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооружённого нападения со стороны Соединённых Штатов, заявила вице-президент республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Указ о чрезвычайном положении направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики», — сказала она.

Родригес отметила, что документ «немедленно вступит в силу», если американские военные решатся «совершить агрессию против Венесуэлы».

По её словам, США планируют завладеть природными ресурсами, а частности, речь идёт о запасах нефти.

Напомним, Мадуро обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше