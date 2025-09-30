Ричмонд
В Симферополе будут останавливать все грузовики

Сотрудники Госавтоинспекции в Симферополе проводят мероприятие «Грузовик». С целью профилактики аварийности на грузовом транспорте среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник: НИА Крым

До 3 октября будет усилен контроль выполнения требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств.

Автоинспекторы проверяют наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, а у водителей наличие и использование карточек, соответствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без разрешения Госавтоинспекции) и техническое состояние транспортных средств предъявляемым требованиям, наличие в полном объеме оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика, товаротранспортных документов, а также режима труда и отдыха водителей, сообщает мэрия.