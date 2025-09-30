В Симферополе будут останавливать все грузовики

Автоинспекторы проверяют наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, а у водителей наличие и использование карточек, соответствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без разрешения Госавтоинспекции) и техническое состояние транспортных средств предъявляемым требованиям, наличие в полном объеме оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика, товаротранспортных документов, а также режима труда и отдыха водителей, сообщает мэрия.