Россиянам раскрыли лайфхаки, как избавиться от лишних килограммов

— Заведите блокнот обжорства. Ну или книгу переедания. Назовите, как хотите, и держите всегда под рукой. Как только почувствовали внеурочный приступ голода, запишите, что на него толкнуло (может, плохие новости, или мысли, что вы неудачник (-ца), — поделилась медик.