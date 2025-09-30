Россиянам раскрыли лайфхаки, как избавиться от лишних килограммов

Часто мы путаем ложное чувство голода с настоящим и съедаем больше, чем нужно. Диетолог Анастасия Егорова рассказала KP.RU, как правильно контролировать аппетит и избегать переедания.
— Следует делать паузу, как только съели половину тарелки. Остановитесь. Положите прибор на стол и посидите минуту. Спросите себя: «А хочу ли я есть еще»? Если точно «да», съешьте еще половину (от оставшегося) и снова положите прибор и посидите минуту, — посоветовала Егорова.
Второй способ — записывать триггеры переедания. Отслеживание помогает предвидеть ситуации и снизить количество лишних калорий.
— Заведите блокнот обжорства. Ну или книгу переедания. Назовите, как хотите, и держите всегда под рукой. Как только почувствовали внеурочный приступ голода, запишите, что на него толкнуло (может, плохие новости, или мысли, что вы неудачник (-ца), — поделилась медик.
По ее словам, следует на каждом этапе подробно описывать свои переживания, мысленно возвращаться назад и искать сходства. Как только удается выявить последовательность событий, следует заранее пытаться снизить уровень стресса.