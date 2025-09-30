Хабаровчане предпочитают читать фантастику в электронном виде

По данным аналитиков сервиса, летом 2025 года жители Хабаровского края стали на 62% чаще покупать электронные книги по сравнению с весной этого года. Этот показатель оказался одним из самых высоких в России. Также возросла доля аудиокниг — она на 15% превысила долю электронных.