Хабаровчане предпочитают читать фантастику в электронном виде

Доля покупок цифровых книг впервые достигла 33%, а самым популярным форматом стали аудиокниги.
По данным аналитиков сервиса, летом 2025 года жители Хабаровского края стали на 62% чаще покупать электронные книги по сравнению с весной этого года. Этот показатель оказался одним из самых высоких в России. Также возросла доля аудиокниг — она на 15% превысила долю электронных.
Согласно исследованию, больше всего цифровых книг читают и слушают хабаровчане с доходом 30 000— 40 000 рублей в месяц (19% читателей), а меньше всего цифровым книгам уделяют внимание люди с доходом 400 000−500 000 рублей (таких менее 2%). Среди жанров электронных книг в Хабаровске лидируют фантастика, детективы и любовные романы.
Средний чек на покупку электронных книг в онлайн-сервисах в 2025 году оказался практически в два раза ниже, чем на приобретение бумажных книг при офлайн-продажах — 345 рублей против 615 рублей.