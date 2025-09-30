КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Находясь с рабочим визитом в Красноярске, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил Центр экстремального спорта «Спортэкс». Здесь губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил масштабные молодёжные проекты региона.
В этом году «Спортэксу» исполнилось 16 лет. На его площадках действует одноименный Молодёжный образовательный центр — проект Росмолодёжи, который в апреле 2024 года открыл Президент России Владимир Путин. В образовательном центре проходит обучение молодых спортсменов, активистов студенческих спортклубов и популяризаторов здорового образа жизни со всей страны на темы, связанные с молодёжным спортом и ЗОЖ.
Дмитрий Чернышенко и Михаил Котюков осмотрели площадки центра, где в прошлом году прошел масштабный ремонт, и посетили церемонию открытия межрегионального фестиваля экстремального спорта «Спортэкс». Участниками мероприятия стали почти три тысячи спортсменов из 13 субъектов страны, а также гости из Казахстана. На церемонии лучшие экстремалы России представили зрелищные трюки на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и на батуте.
Красноярский край при поддержке федеральных органов власти активно развивает программы в поддержку детей и молодёжи. Один из таких проектов — финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности, который в эти дни впервые проходит в Красноярске. Масштабное событие соответствует также задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2026 году в столице края состоится Всемирный фестиваль молодёжи, на который соберутся более 14 тысяч человек из 180 государств. К 400-летнему юбилею Красноярска в краевом центре планируется реализовать ещё один масштабный проект для молодежи — построить многофункциональный комплекс «Площадь первых».