Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Чернышенко посетил Центр экстремального спорта «Спортэкс»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Находясь с рабочим визитом в Красноярске, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил Центр экстремального спорта «Спортэкс». Здесь губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил масштабные молодёжные проекты региона.

Источник: Соцсети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Находясь с рабочим визитом в Красноярске, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил Центр экстремального спорта «Спортэкс». Здесь губернатор Красноярского края Михаил Котюков представил масштабные молодёжные проекты региона.

В этом году «Спортэксу» исполнилось 16 лет. На его площадках действует одноименный Молодёжный образовательный центр — проект Росмолодёжи, который в апреле 2024 года открыл Президент России Владимир Путин. В образовательном центре проходит обучение молодых спортсменов, активистов студенческих спортклубов и популяризаторов здорового образа жизни со всей страны на темы, связанные с молодёжным спортом и ЗОЖ.

Дмитрий Чернышенко и Михаил Котюков осмотрели площадки центра, где в прошлом году прошел масштабный ремонт, и посетили церемонию открытия межрегионального фестиваля экстремального спорта «Спортэкс». Участниками мероприятия стали почти три тысячи спортсменов из 13 субъектов страны, а также гости из Казахстана. На церемонии лучшие экстремалы России представили зрелищные трюки на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и на батуте.

Красноярский край при поддержке федеральных органов власти активно развивает программы в поддержку детей и молодёжи. Один из таких проектов — финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности, который в эти дни впервые проходит в Красноярске. Масштабное событие соответствует также задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2026 году в столице края состоится Всемирный фестиваль молодёжи, на который соберутся более 14 тысяч человек из 180 государств. К 400-летнему юбилею Красноярска в краевом центре планируется реализовать ещё один масштабный проект для молодежи — построить многофункциональный комплекс «Площадь первых».

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше