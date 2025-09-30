Дмитрий Чернышенко посетил Центр экстремального спорта «Спортэкс»

Красноярский край при поддержке федеральных органов власти активно развивает программы в поддержку детей и молодёжи. Один из таких проектов — финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности, который в эти дни впервые проходит в Красноярске. Масштабное событие соответствует также задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2026 году в столице края состоится Всемирный фестиваль молодёжи, на который соберутся более 14 тысяч человек из 180 государств. К 400-летнему юбилею Красноярска в краевом центре планируется реализовать ещё один масштабный проект для молодежи — построить многофункциональный комплекс «Площадь первых».