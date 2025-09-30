В Красноярске открыта регистрация на осенний сезон субботника «Зеленый десант»

Осенний сезон акции «Зеленый десант» на этот раз стартует на правобережье, сообщает городская администрация.
Расписание:
4 октября — Свердловский район;
5 октября — Кировский район;
11 октября — Ленинский район.
К участию приглашаются команды от 2 до 5 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке: forms.yandex.ru/cloud/68a3ef47068ff01e20ba17f7/?clckid=14bd270d
Возраст участников — от 14 лет. В каждой команде обязательно должен быть хотя бы один совершеннолетний участник.
«Зеленый десант» сочетает в себе элементы игры и традиционного субботника: команды выполняют задания, соревнуются друг с другом и одновременно благоустраивают городские территории.
14+