В Красноярске открыта регистрация на осенний сезон субботника «Зеленый десант»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители краевой столицы могут присоединиться к городскому субботнику в необычном игровом формате.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Осенний сезон акции «Зеленый десант» на этот раз стартует на правобережье, сообщает городская администрация.

Расписание:

4 октября — Свердловский район;

5 октября — Кировский район;

11 октября — Ленинский район.

К участию приглашаются команды от 2 до 5 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке: forms.yandex.ru/cloud/68a3ef47068ff01e20ba17f7/?clckid=14bd270d

Возраст участников — от 14 лет. В каждой команде обязательно должен быть хотя бы один совершеннолетний участник.

«Зеленый десант» сочетает в себе элементы игры и традиционного субботника: команды выполняют задания, соревнуются друг с другом и одновременно благоустраивают городские территории.

