Песков объяснил, почему Путин не заводит соцсети

Президент России Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, поскольку считает что это «не его». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, поскольку считает что это «не его». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль обеспечивает присутствие главы государства в информационном поле, публикуя актуальную информацию о его деятельности на официальных страницах в социальных сетях, таких как VK, Telegram, Rutube и YouTube. Также администрация президента готовит дайджесты основных тем, чтобы Путин был в курсе происходящего в соцсетях. Кроме того, президент получает информацию от своих родных и близких, передает ТАСС.

Слово «аккаунт» стало неотъемлемой частью лексикона всех тех, кто активно пользуется интернетом. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении возможности совершать звонки с помощью мессенджеров WhatsApp* и Telegram. «Вечерняя Москва» составила топ-5 альтернативных приложений для совершения аудио- и видеозвонков.

