Песков объяснил, почему Путин не заводит соцсети

По словам Пескова, Кремль обеспечивает присутствие главы государства в информационном поле, публикуя актуальную информацию о его деятельности на официальных страницах в социальных сетях, таких как VK, Telegram, Rutube и YouTube. Также администрация президента готовит дайджесты основных тем, чтобы Путин был в курсе происходящего в соцсетях. Кроме того, президент получает информацию от своих родных и близких, передает ТАСС.