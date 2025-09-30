Песков объяснил, почему Путин не заводит соцсети

Президент России Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, поскольку считает что это «не его». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Кремль обеспечивает присутствие главы государства в информационном поле, публикуя актуальную информацию о его деятельности на официальных страницах в социальных сетях, таких как VK, Telegram, Rutube и YouTube. Также администрация президента готовит дайджесты основных тем, чтобы Путин был в курсе происходящего в соцсетях. Кроме того, президент получает информацию от своих родных и близких, передает ТАСС.
