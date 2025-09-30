Власти над этим работают: Россиянам озвучили предельный возраст жизни при медленном старении

Кроме того, исследователи заявили, что в настоящее время человечество живет дольше, но и болеет при этом больше. Речь идет о сердечно-сосудистых патологиях, раке, нарушениях метаболизма. Другими словами, люди чаще страдают «болезнями цивилизации», которые тесно связаны с образом жизни. Дело в том, что достижения медицины значительно уменьшили смертность от инфарктов, инсультов, сахарного диабета и опухолей. Несмотря на то, что пациентов с такими болезнями все больше, их жизнь продлевается современными методами лечения. Но, видимо, теперь она достигает своего предела, и мы выходим на плато. А оно составляет 80 лет.