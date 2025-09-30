Власти над этим работают: Россиянам озвучили предельный возраст жизни при медленном старении

У людей есть потенциал жить до 120 лет, конечно, в зависимости от индивидуальных показателей. Об этом на пресс-конференции заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.
По ее словам, у каждого человека потенциал разный: одни стареют очень быстро, другие — медленно.
«У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — высказалась Голикова.
Одна из задач в сфере социальной политики, добавила Татьяна Голикова, увеличение здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни в целом.
В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет.
Кроме того, российский премьер-министр Михаил Мишустин обозначил и сроки достижения озвученных главой государства показателей. По словам главы кабмина, это должно произойти к 2030 году, и работа по увеличению среднего срока жизни граждан уже ведется. Власти активно прорабатывают новые проекты. Ожидается, что их будет не менее одиннадцати.
Недавно в России составили рейтинг продолжительности жизни. Лидером в этом списке оказалась Ингушетия. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 78,34 года. Это, утверждают власти республики, стало возможным благодаря множеству факторов. В частности, 37 процентов жителей республики строго следуют принципам здорового образа жизни.
Ранее ученые, проведя 36-летнее исследование, выяснили, как продлить жизнь за счет еды. Как оказалось, можно уменьшить риск преждевременной смерти на 20%, если соблюдать принципы четырех моделей здорового питания.
Кроме того, исследователи заявили, что в настоящее время человечество живет дольше, но и болеет при этом больше. Речь идет о сердечно-сосудистых патологиях, раке, нарушениях метаболизма. Другими словами, люди чаще страдают «болезнями цивилизации», которые тесно связаны с образом жизни. Дело в том, что достижения медицины значительно уменьшили смертность от инфарктов, инсультов, сахарного диабета и опухолей. Несмотря на то, что пациентов с такими болезнями все больше, их жизнь продлевается современными методами лечения. Но, видимо, теперь она достигает своего предела, и мы выходим на плато. А оно составляет 80 лет.