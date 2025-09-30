Гуси, утки и куры массово гибнут от неизвестной болезни в СКО

«Крылья распушили, бьются крыльями о землю, головами в землю прячутся, в тёмные места, боятся света. Потом начались сильные… агония у них начиналась, они делали круги, вокруг кружили, у некоторых гусей шла с носа кровь, с глаз кровь шла, да у птицы у всей со рта лилась жидкость и пена с глаз шла. Гусаки, гуси, они кидались. Они кидались, но они меня как бы не видели», — рассказала женщина.