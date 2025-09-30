Гуси, утки и куры массово гибнут от неизвестной болезни в СКО

Местная жительница Ольга Зуева выращивала гусей, чтобы зимой обеспечить родных мясом., однако в считанные дни ее птичник, состоящий из нескольких десятков голов, опустил из-за болезни. Птицы, по ее словам, умирали в муках.
«Крылья распушили, бьются крыльями о землю, головами в землю прячутся, в тёмные места, боятся света. Потом начались сильные… агония у них начиналась, они делали круги, вокруг кружили, у некоторых гусей шла с носа кровь, с глаз кровь шла, да у птицы у всей со рта лилась жидкость и пена с глаз шла. Гусаки, гуси, они кидались. Они кидались, но они меня как бы не видели», — рассказала женщина.
В похожей ситуации оказались и другие фермеры. Семья Чояс взяла в кредит 13 миллионов тенге, и на все деньги супруги купили птицу и оборудование для фермы. Болезнь уничтожила половину поголовья.
«То поголовье, которое было проколото от птичьего гриппа весной, то есть ветеринары приехали, прокололи поголовье наше маточное, они все живые. Весь молодняк, который ещё нельзя прокалывать, они еще маленькие по возрасту, он весь выдох вот. За вчерашнюю ночь мы потеряли 200 штук. Я вообще в шоке. Мы в шоке просто!» — рассказала Ольга Чояс.
По словам местных, болезнь распространяется быстро. Люди стали переживать и за свое здоровье тоже — пока специалисты выяснили, что это точно не птичий грипп.
«Есть акт экспертизы областной ветеринарной лаборатории, птичий грипп отрицательный, вот на пастереллез результатов еще пока нет. Жителям рекомендовано птицу, во-первых, содержать в подворье, ветеринарной службой специалистами назначено симптоматическое лечение», — сообщил руководитель управления ветеринарии СКО Жанат Амержанов.
Мертвую птицу вывозят на окраину села и выбрасывают в яму. Гусей, кур и уток, которые пока живы, местные пускать на мясо не спешат. Боятся заразиться.
«Я зарезала гуся, получается, вскрыла его, а у него повреждена печень. Печень — разводы белые, белые пятна на печени, вот я не стала их убивать. Ветврачи приехали, сказали: ““Можете живую птицу бить, не заразно, тушенку делать”. Нет, я этого делать не буду”, — рассказал Ольга Зуева.
Ветеринары предполагают, что птица, возможно, гибнет от пастереллеза. Это заболевание передается через укус больных животных, корм и воду. Специалисты взяли в очаге необходимые пробы — ждут результатов анализа.
Тем не менее пока птицеводов попросили подготовить птичники для тотальной дезинфекции.