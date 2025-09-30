Трамвай № 2 изменит расписание в Хабаровске с октября

В Хабаровске изменится маршрут трамвая № 2, сообщает пресс-служба мэрии города.
Корректировка вступит в силу в октябре и связана с проведённым мониторингом наполняемости вагонов.
В будние дни трамвай от остановки «Картонно-рубероидный завод» до «Железнодорожного вокзала» будет ходить:
07:05, 07:53, 09:54, 17:03, 18:10, 19:04 и 20:06 (до Депо № 1);
в обратном направлении — в 06:49, 08:50, 10:51, 15:59, 17:06, 18:00, 19:07 и 20:01 (до Депо № 1).
В выходные расписание иное:
от «Картонно-рубероидного завода» трамвай отправится в 07:36, 09:30, 16:46 и 18:36 (до Депо № 1);
от вокзала — в 06:40, 08:30, 10:24 (до Депо № 1), 15:48 и 17:40.
Недавно муниципальный автопарк пополнился новым вагоном с автономным ходом. Он оснащён системой предупреждения столкновений, валидаторами на дверях и способен проехать до 500 метров без подключения к контактной сети.
Уточнить движение транспорта можно на сайте «Транспорт27.рф», в приложении «Go2bus» или по телефону диспетчера 45−00−56.