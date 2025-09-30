В Хабаровске продолжается сезонная вакцинация против гриппа

Грипп тяжелее всего переносят дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Все эти состояния входят в группу риска тяжелого течения гриппа с развитием осложнений.